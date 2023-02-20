Erik Stavas Skistad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Stavas Skistad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Stavas Skistad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Stavas Skistad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Stavas Skistad 12 Haziran 2001 tarihinde Konnerud şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Erik Stavås Skistad şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Stavas Skistad Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProMotion Player Management yapmaktadır. Erik Stavas Skistad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mjøndalen IF futbol takımında oynamaktadır. Mjøndalen IF takımına 29 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Erik Stavas Skistad'nin Mjøndalen IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Erik Stavas Skistad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erik Stavas Skistad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erik Stavas Skistad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Stavas Skistad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2021 yılında Mjøndalen

Erik Stavas Skistad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Stavas Skistad şuan Mjøndalen IF takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Konnerud IL (–23.08.2013, 03.05.2014–01.01.2016, 06.04.2019–29.09.2020) Strømsgodset TF (23.08.2013 –03.05.2014, 01.01.2016–06.04.2019),

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.