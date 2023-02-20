Meinhard Olsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Meinhard Olsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Meinhard Olsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Meinhard Olsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Meinhard Olsen 10 Nisan 1997 tarihinde Tórshavn şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Faroe Adaları uyrukludur.Gerçek adı da Meinhard Egilsson Olsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Meinhard Olsen Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CSA yapmaktadır. Meinhard Olsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mjøndalen IF futbol takımında oynamaktadır. Mjøndalen IF takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Meinhard Olsen'nin Mjøndalen IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Meinhard Olsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Meinhard Olsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Meinhard Olsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Meinhard Olsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında NSÍ II

1 Ocak 2014 yılında NSÍ Runavík

9 Ağustos 2015 yılında Vendsyssel FF

6 Temmuz 2017 yılında B36 Tórshavn

8 Ocak 2019 yılında Kristiansund

10 Ocak 2020 yılında B36 Tórshavn

21 Ağustos 2020 yılında GAIS

3 Şubat 2021 yılında Bryne FK

1 Ocak 2022 yılında Mjøndalen

Meinhard Olsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Meinhard Olsen şuan Mjøndalen IF takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Meinhard Olsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Faroe Adaları takımında 7 numaralı formasıyla 7 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 1 gol atmıştır.

Faroe Adaları U21 takımında 11 numaralı formasıyla 17 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 4 gol atmıştır.

Faroe Adaları U19 takımında 9 numaralı formasıyla 9 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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