Brinder Singh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brinder Singh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brinder Singh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brinder Singh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brinder Singh 23 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brinder Singh Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tempo Sports Group yapmaktadır. Brinder Singh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mjøndalen IF futbol takımında oynamaktadır. Mjøndalen IF takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Brinder Singh'nin Mjøndalen IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Brinder Singh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brinder Singh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brinder Singh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brinder Singh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2019 yılında Mjöndalen IF II

26 Ocak 2022 yılında Mjøndalen

Brinder Singh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brinder Singh şuan Mjøndalen IF takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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