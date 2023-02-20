Sondre Milian Granaas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sondre Milian Granaas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sondre Milian Granaas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sondre Milian Granaas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sondre Milian Granaas 30 Ağustos 2006 tarihinde doğmuştur. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sondre Milian Granaas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Sondre Milian Granaas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mjøndalen IF futbol takımında oynamaktadır. Mjøndalen IF takımına 18 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Sondre Milian Granaas'nin Mjøndalen IF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sondre Milian Granaas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sondre Milian Granaas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sondre Milian Granaas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sondre Milian Granaas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ağustos 2022 yılında Mjøndalen

Sondre Milian Granaas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sondre Milian Granaas şuan Mjøndalen IF takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sondre Milian Granaas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Stoppen SK (-08/2020), Mjøndalen IF (08/2020-)

Norveç U17 takımında 13 numaralı formasıyla 5 Şubat 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 19 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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