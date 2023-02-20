Syver Skaar Eriksen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Syver Skaar Eriksen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Syver Skaar Eriksen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Syver Skaar Eriksen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Syver Skaar Eriksen 29 Nisan 2001 tarihinde Kongsberg şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Syver Skaar Eriksen Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProMotion Player Management yapmaktadır. Syver Skaar Eriksen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mjøndalen IF futbol takımında oynamaktadır. Mjøndalen IF takımına 20 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Syver Skaar Eriksen'nin Mjøndalen IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Syver Skaar Eriksen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Syver Skaar Eriksen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Syver Skaar Eriksen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Syver Skaar Eriksen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ekim 2020 yılında Mjøndalen

Syver Skaar Eriksen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Syver Skaar Eriksen şuan Mjøndalen IF takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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