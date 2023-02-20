Sondre Svanes Strand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sondre Svanes Strand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sondre Svanes Strand adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sondre Svanes Strand Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sondre Svanes Strand 18 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sondre Svanes Strand Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mjøndalen IF futbol takımında oynamaktadır. Mjøndalen IF takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sondre Svanes Strand'nin Mjøndalen IF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sondre Svanes Strand Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sondre Svanes Strand isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sondre Svanes Strand Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sondre Svanes Strand futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Vidar

8 Ocak 2023 yılında Mjøndalen

Sondre Svanes Strand Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sondre Svanes Strand şuan Mjøndalen IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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