Sondre Skogen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sondre Skogen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sondre Skogen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sondre Skogen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sondre Skogen 13 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sondre Skogen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESA & GFM yapmaktadır. Sondre Skogen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mjøndalen IF futbol takımında oynamaktadır. Mjøndalen IF takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Sondre Skogen'nin Mjøndalen IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sondre Skogen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sondre Skogen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sondre Skogen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sondre Skogen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Eylül 2019 yılında Rosenborg

17 Eylül 2020 yılında Feyenoord U21

31 Aralık 2020 yılında Rosenborg

14 Ocak 2021 yılında Feyenoord U21

30 Ocak 2021 yılında Excelsior

30 Haziran 2021 yılında Feyenoord U21

9 Ağustos 2022 yılında Mjøndalen

Sondre Skogen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sondre Skogen şuan Mjøndalen IF takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Lierne Fotball (-07/2015), Steinkjer FK (08/2015-12/2015), Rosenborg (2016-08/2019)

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