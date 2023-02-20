Joackim Solberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joackim Solberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joackim Solberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joackim Solberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joackim Solberg 11 Nisan 1989 tarihinde Krokstadelva şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Joackim Olsen Solberg şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joackim Solberg Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joackim Solberg, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mjøndalen IF futbol takımında oynamaktadır. Mjøndalen IF takımına 20 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Joackim Solberg'nin Mjøndalen IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Joackim Solberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joackim Solberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joackim Solberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joackim Solberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Mjøndalen

1 Ocak 2017 yılında Sandefjord

20 Temmuz 2018 yılında Mjøndalen

Joackim Solberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joackim Solberg şuan Mjøndalen IF takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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