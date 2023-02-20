Love Reutersward kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Love Reutersward Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Love Reutersward adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Love Reutersward Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Love Reutersward 6 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Carl Mikael Love Reuterswärd şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Love Reutersward Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProMotion Player Management yapmaktadır. Love Reutersward, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mjøndalen IF futbol takımında oynamaktadır. Mjøndalen IF takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Love Reutersward'nin Mjøndalen IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Love Reutersward Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Love Reutersward isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Love Reutersward Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Love Reutersward futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2015 yılında Brommapojkarna

14 Şubat 2017 yılında Assyriska FF

30 Kasım 2017 yılında Brommapojkarna

21 Şubat 2018 yılında Assyriska FF

30 Kasım 2018 yılında Brommapojkarna

8 Ocak 2019 yılında Fredrikstad

12 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

2 Ağustos 2022 yılında Mjøndalen

Love Reutersward Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Love Reutersward şuan Mjøndalen IF takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Love Reutersward Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Djurgardens IF, IF Brommapojkarna (-2014)

İsveç U17 takımında 11 numaralı formasıyla 19 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Schweden U15 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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