Simon Appiah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Appiah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Appiah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Appiah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Appiah 1 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Asamoah Simon Appiah şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Appiah Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PMills yapmaktadır. Simon Appiah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mjøndalen IF futbol takımında oynamaktadır. Mjøndalen IF takımına 9 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Simon Appiah'nin Mjøndalen IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Simon Appiah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simon Appiah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Simon Appiah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Appiah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Liberty Prof.

9 Mart 2022 yılında Mjøndalen

Simon Appiah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Appiah şuan Mjøndalen IF takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.