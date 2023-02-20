Johannes Holstad Dahlby kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johannes Holstad Dahlby Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johannes Holstad Dahlby adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johannes Holstad Dahlby Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johannes Holstad Dahlby 7 Şubat 2001 tarihinde Konnerud şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johannes Holstad Dahlby Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Johannes Holstad Dahlby, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mjøndalen IF futbol takımında oynamaktadır. Mjøndalen IF takımına 30 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Johannes Holstad Dahlby'nin Mjøndalen IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Johannes Holstad Dahlby Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johannes Holstad Dahlby isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Johannes Holstad Dahlby Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johannes Holstad Dahlby futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağustos 2017 yılında Godset Alt.

1 Ocak 2019 yılında Godset II

15 Ocak 2021 yılında Mjöndalen IF II

30 Kasım 2021 yılında Mjøndalen

Johannes Holstad Dahlby Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johannes Holstad Dahlby şuan Mjøndalen IF takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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