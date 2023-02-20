Daniel Skare kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Skare Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Skare adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Skare Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Skare 30 Eylül 2003 tarihinde Vollen şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Skare Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mjøndalen IF futbol takımında oynamaktadır. Mjøndalen IF takımına 7 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Daniel Skare'nin Mjøndalen IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Skare Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Skare isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Skare Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Skare futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Mjöndalen IF II

7 Temmuz 2021 yılında Mjøndalen

Daniel Skare Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Skare şuan Mjøndalen IF takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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