Martin Ovenstad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Ovenstad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Ovenstad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Ovenstad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Ovenstad 18 Nisan 1994 tarihinde Drammen şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Martin Rønning Ovenstad şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Ovenstad Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FirstStep Management yapmaktadır. Martin Ovenstad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mjøndalen IF futbol takımında oynamaktadır. Mjøndalen IF takımına 10 Haziran 2020 tarihinde katılmıştır. Martin Ovenstad'nin Mjøndalen IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Martin Ovenstad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Ovenstad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Ovenstad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Ovenstad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Strømsgodset

25 Ocak 2017 yılında Sturm Graz

22 Şubat 2018 yılında Stabæk Fotball

30 Haziran 2018 yılında Sturm Graz

7 Ağustos 2018 yılında Kulüpsüz

5 Eylül 2018 yılında Strømsgodset

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

10 Haziran 2020 yılında Mjøndalen

Martin Ovenstad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Ovenstad şuan Mjøndalen IF takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Martin Ovenstad Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Norveç U23 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U21 takımında 7 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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