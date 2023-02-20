Sivert Overby kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sivert Overby Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sivert Overby adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sivert Overby Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sivert Overby 10 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Sivert Engh Øverby şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sivert Overby Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini International AM yapmaktadır. Sivert Overby, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mjøndalen IF futbol takımında oynamaktadır. Mjøndalen IF takımına 12 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Sivert Overby'nin Mjøndalen IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sivert Overby Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sivert Overby isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sivert Overby Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sivert Overby futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Hönefoss

15 Ağustos 2018 yılında Fana IL

12 Mayıs 2021 yılında Mjøndalen

Sivert Overby Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sivert Overby şuan Mjøndalen IF takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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