Quint Jansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Quint Jansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Quint Jansen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Quint Jansen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Quint Jansen 10 Eylül 1990 tarihinde Zaandam şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Quint Jansen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fortitude Player Management yapmaktadır. Quint Jansen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandefjord Fotball futbol takımında oynamaktadır. Sandefjord Fotball takımına 8 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Quint Jansen'nin Sandefjord Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Quint Jansen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Quint Jansen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Quint Jansen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Quint Jansen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Hellas Sport

7 Ağustos 2014 yılında Junkeren IK

31 Mart 2015 yılında Finnsnes IL

6 Şubat 2017 yılında Mjøndalen

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Mayıs 2021 yılında Aalesund

8 Şubat 2022 yılında Sandefjord

Quint Jansen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Quint Jansen şuan Sandefjord Fotball takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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