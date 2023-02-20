Youssef Chaib kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Youssef Chaib Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Youssef Chaib adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Youssef Chaib Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Youssef Chaib 12 Ağustos 1996 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Youssef Chaib Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Access Sports yapmaktadır. Youssef Chaib, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandefjord Fotball futbol takımında oynamaktadır. Sandefjord Fotball takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Youssef Chaib'nin Sandefjord Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Youssef Chaib Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Youssef Chaib isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Youssef Chaib Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Youssef Chaib futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Trosvik IF

8 Ocak 2016 yılında Moss FK

2 Şubat 2018 yılında Fredrikstad

22 Şubat 2019 yılında Kvik Halden

11 Şubat 2020 yılında Strømmen IF

26 Ocak 2022 yılında Sandefjord

Youssef Chaib Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Youssef Chaib şuan Sandefjord Fotball takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Fredrikstad FK

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.