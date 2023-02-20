Danilo Al Saed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Al Saed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danilo Al Saed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danilo Al Saed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danilo Al Saed 24 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İsveç,Şili uyrukludur.Gerçek adı da Danilo Andres Al-Saed şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danilo Al Saed Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini International AM yapmaktadır. Danilo Al Saed, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandefjord Fotball futbol takımında oynamaktadır. Sandefjord Fotball takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Danilo Al Saed'nin Sandefjord Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Danilo Al Saed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danilo Al Saed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danilo Al Saed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danilo Al Saed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Şubat 2021 yılında Sandvikens IF

13 Şubat 2023 yılında Sandefjord

Danilo Al Saed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danilo Al Saed şuan Sandefjord Fotball takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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