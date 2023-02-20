Gilbert Koomson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gilbert Koomson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gilbert Koomson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gilbert Koomson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Gilbert Koomson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gilbert Koomson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gilbert Koomson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gilbert Koomson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gilbert Koomson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gilbert Koomson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gilbert Koomson 9 Eylül 1994 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gana uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gilbert Koomson Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tempo Sports Group yapmaktadır. Gilbert Koomson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bodø/Glimt futbol takımında oynamaktadır. FK Bodø/Glimt takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Gilbert Koomson'nin FK Bodø/Glimt ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gilbert Koomson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gilbert Koomson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Gilbert Koomson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gilbert Koomson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında BEC Tero Sasana

1 Ocak 2013 yılında Samutsongkhram

30 Haziran 2013 yılında BEC Tero Sasana

3 Ağustos 2013 yılında Sogndal IL

31 Aralık 2013 yılında BEC Tero Sasana

28 Ocak 2016 yılında Sogndal IL

19 Ocak 2018 yılında Brann

28 Eylül 2020 yılında Kasımpaşa

31 Ağustos 2021 yılında Bodø/Glimt

1 Eylül 2022 yılında Aalesund

31 Aralık 2022 yılında Bodø/Glimt

Gilbert Koomson kimdir

Gilbert Koomson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gilbert Koomson şuan FK Bodø/Glimt takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ajax Accra FC (2008-2010), BEC Tero Sasana (2011)

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Gilbert Koomson nereli

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