Filip Ottosson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Ottosson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Ottosson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Ottosson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Ottosson 12 Eylül 1996 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Karl Filip Ottosson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Ottosson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Onsidesportsmgmt yapmaktadır. Filip Ottosson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandefjord Fotball futbol takımında oynamaktadır. Sandefjord Fotball takımına 14 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Filip Ottosson'nin Sandefjord Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Filip Ottosson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Ottosson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Ottosson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Ottosson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2014 yılında Eskilsminne

12 Ocak 2019 yılında Västerås SK

4 Mart 2020 yılında Eskilsminne

8 Ocak 2021 yılında Landskrona

14 Şubat 2023 yılında Sandefjord

Filip Ottosson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Ottosson şuan Sandefjord Fotball takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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