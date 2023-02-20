Sander Risan Mork kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sander Risan Mork Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sander Risan Mork adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sander Risan Mork Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sander Risan Mork 6 Aralık 2000 tarihinde Tønsberg şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Sander Risan Mørk şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sander Risan Mork Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TPSportManagement yapmaktadır. Sander Risan Mork, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandefjord Fotball futbol takımında oynamaktadır. Sandefjord Fotball takımına 6 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Sander Risan Mork'nin Sandefjord Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sander Risan Mork Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sander Risan Mork isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sander Risan Mork Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sander Risan Mork futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2019 yılında Sandefjord

31 Ağustos 2019 yılında Fram Larvik

31 Aralık 2019 yılında Sandefjord

Sander Risan Mork Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sander Risan Mork şuan Sandefjord Fotball takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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