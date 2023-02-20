Lars Markmanrud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lars Markmanrud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lars Markmanrud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lars Markmanrud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lars Markmanrud 1 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lars Markmanrud Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lars Markmanrud, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandefjord Fotball futbol takımında oynamaktadır. Sandefjord Fotball takımına 1 Haziran 2020 tarihinde katılmıştır. Lars Markmanrud'nin Sandefjord Fotball ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lars Markmanrud Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lars Markmanrud isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lars Markmanrud Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lars Markmanrud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2020 yılında Sandefjord

Lars Markmanrud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lars Markmanrud şuan Sandefjord Fotball takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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