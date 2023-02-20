Filip Loftesnes Bjune kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Loftesnes Bjune Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Loftesnes Bjune adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Loftesnes Bjune Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Loftesnes Bjune 8 Nisan 2005 tarihinde Tønsberg şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Loftesnes Bjune Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Filip Loftesnes Bjune, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandefjord Fotball futbol takımında oynamaktadır. Sandefjord Fotball takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Loftesnes Bjune'nin Sandefjord Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Filip Loftesnes Bjune Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Loftesnes Bjune isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Loftesnes Bjune Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Loftesnes Bjune futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Sandefjord II

26 Ocak 2022 yılında Sandefjord

Filip Loftesnes Bjune Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Loftesnes Bjune şuan Sandefjord Fotball takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Filip Loftesnes Bjune Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Flint Tønsberg (-2019), Sandefjord Fotball (2020-2021)

Norveç U17 takımında 2 numaralı formasıyla 10 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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