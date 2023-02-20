Federico Bikoro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Bikoro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Federico Bikoro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Federico Bikoro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Federico Bikoro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Bikoro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Federico Bikoro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Bikoro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Bikoro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Bikoro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Bikoro 17 Mart 1996 tarihinde Douala şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Ekvator Ginesi,Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Fréderic Bikoro Akieme Nchama şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Bikoro Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emartsoccer yapmaktadır. Federico Bikoro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandefjord Fotball futbol takımında oynamaktadır. Sandefjord Fotball takımına 8 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Federico Bikoro'nin Sandefjord Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Federico Bikoro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Federico Bikoro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Federico Bikoro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Bikoro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Sony Ela Nguema

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

18 Mart 2017 yılında RSD Alcalá

20 Ağustos 2017 yılında UD Sanse

1 Şubat 2018 yılında Lorca FC B

24 Temmuz 2018 yılında CD Teruel

1 Temmuz 2019 yılında Real Zaragoza

16 Ocak 2020 yılında CD Badajoz

30 Haziran 2020 yılında Real Zaragoza

4 Eylül 2020 yılında CD Numancia

25 Ocak 2021 yılında Real Zaragoza

26 Ocak 2021 yılında Badalona

30 Haziran 2021 yılında Real Zaragoza

26 Temmuz 2021 yılında Hércules CF

30 Haziran 2022 yılında Real Zaragoza

8 Ağustos 2022 yılında Sandefjord

Federico Bikoro kimdir

Federico Bikoro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Bikoro şuan Sandefjord Fotball takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Federico Bikoro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ekvator Ginesi takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 38 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Federico Bikoro nereli

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