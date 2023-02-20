Franklin Nyenetue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franklin Nyenetue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franklin Nyenetue adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franklin Nyenetue Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franklin Nyenetue 16 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Franklin Daddys Boy Nyenetue / Franklin Daliba Nyenetue şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franklin Nyenetue Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MaratOn Sports yapmaktadır. Franklin Nyenetue, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandefjord Fotball futbol takımında oynamaktadır. Sandefjord Fotball takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Franklin Nyenetue'nin Sandefjord Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Franklin Nyenetue Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franklin Nyenetue isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Franklin Nyenetue Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franklin Nyenetue futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Kasım 2019 yılında Rosenborg

1 Ekim 2020 yılında Stjördals B.

1 Mart 2021 yılında Sandefjord

Franklin Nyenetue Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franklin Nyenetue şuan Sandefjord Fotball takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Tangmoen, Stjørdals-Blink, Rosenborg BK

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.