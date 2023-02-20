Wally Njie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wally Njie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wally Njie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wally Njie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wally Njie 20 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wally Njie Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Wally Njie, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandefjord Fotball futbol takımında oynamaktadır. Sandefjord Fotball takımına 29 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Wally Njie'nin Sandefjord Fotball ile sözleşmesi 31 Temmuz 2025 tarihinde bitmektedir.

Wally Njie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wally Njie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wally Njie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wally Njie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağustos 2022 yılında Sandefjord

Wally Njie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wally Njie şuan Sandefjord Fotball takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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