Hugo Keto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Keto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Keto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Keto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Keto 9 Şubat 1998 tarihinde Helsinki şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.Gerçek adı da Hugo Oliver Keto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Keto Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nima Modyr yapmaktadır. Hugo Keto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandefjord Fotball futbol takımında oynamaktadır. Sandefjord Fotball takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Hugo Keto'nin Sandefjord Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Hugo Keto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hugoketo/

Hugo Keto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hugo Keto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hugo Keto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Keto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2014 yılında Arsenal U18

1 Temmuz 2016 yılında Arsenal U23

9 Temmuz 2018 yılında Brighton U23

11 Şubat 2019 yılında Waterford FC

30 Haziran 2019 yılında Brighton U23

20 Temmuz 2020 yılında HJK Helsinki

24 Ocak 2022 yılında Sandefjord

Hugo Keto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Keto şuan Sandefjord Fotball takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hugo Keto Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

HJK Helsinki

Finlandiya U21 takımında 12 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U17 takımında 1 numaralı formasıyla 29 Temmuz 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U16 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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