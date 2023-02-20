Fredrik Palerud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fredrik Palerud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fredrik Palerud kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fredrik Palerud ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fredrik Palerud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fredrik Palerud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fredrik Palerud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fredrik Palerud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fredrik Palerud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fredrik Palerud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fredrik Palerud 24 Şubat 1994 tarihinde Finnholt şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Fredrik Mani Pålerud şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fredrik Palerud Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fredrik Palerud, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandefjord Fotball futbol takımında oynamaktadır. Sandefjord Fotball takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Fredrik Palerud'nin Sandefjord Fotball ile sözleşmesi 31 Ağustos 2024 tarihinde bitmektedir.

Fredrik Palerud Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fredrik Palerud isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Fredrik Palerud Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fredrik Palerud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2013 yılında Kongsvinger

22 Şubat 2021 yılında Sandnes Ulf

5 Ağustos 2022 yılında Sandefjord

Fredrik Palerud kimdir

Fredrik Palerud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fredrik Palerud şuan Sandefjord Fotball takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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Fredrik Palerud nereli

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