Keanin Ayer Boya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keanin Ayer Boya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keanin Ayer Boya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keanin Ayer Boya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keanin Ayer Boya 21 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Güney Afrika,Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keanin Ayer Boya Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EG Management yapmaktadır. Keanin Ayer Boya, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandefjord Fotball futbol takımında oynamaktadır. Sandefjord Fotball takımına 23 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Keanin Ayer Boya'nin Sandefjord Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Keanin Ayer Boya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Keanin Ayer Boya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Keanin Ayer Boya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Keanin Ayer Boya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağustos 2018 yılında Varbergs BoIS

23 Şubat 2022 yılında Sandefjord

Keanin Ayer Boya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keanin Ayer Boya şuan Sandefjord Fotball takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Right to Dream Academy

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.