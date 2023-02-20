Vetle Walle Egeli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vetle Walle Egeli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vetle Walle Egeli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vetle Walle Egeli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vetle Walle Egeli 23 Haziran 2004 tarihinde Larvik şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vetle Walle Egeli Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Keypass AS yapmaktadır. Vetle Walle Egeli, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandefjord Fotball futbol takımında oynamaktadır. Sandefjord Fotball takımına 19 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Vetle Walle Egeli'nin Sandefjord Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Vetle Walle Egeli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vetle Walle Egeli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vetle Walle Egeli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vetle Walle Egeli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ekim 2021 yılında Sandefjord

Vetle Walle Egeli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vetle Walle Egeli şuan Sandefjord Fotball takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vetle Walle Egeli Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nanset IF (-2018), Sandefjord Fotball (2019-2021)

Norveç U18 takımında 3 numaralı formasıyla 7 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 4 numaralı formasıyla 4 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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