İan Smeulers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İan Smeulers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İan Smeulers adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İan Smeulers Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İan Smeulers 12 Ocak 2000 tarihinde Rotterdam şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İan Smeulers Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. İan Smeulers, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandefjord Fotball futbol takımında oynamaktadır. Sandefjord Fotball takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. İan Smeulers'nin Sandefjord Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İan Smeulers Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/iansmeulers/

İan Smeulers Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İan Smeulers isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İan Smeulers Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İan Smeulers futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Feyenoord U17

1 Temmuz 2017 yılında Feyenoord U19

1 Temmuz 2018 yılında Feyenoord U21

1 Temmuz 2019 yılında FC Dordrecht

30 Haziran 2020 yılında Feyenoord U21

1 Şubat 2021 yılında Willem II

30 Haziran 2021 yılında Feyenoord U21

31 Ağustos 2021 yılında Sandefjord

İan Smeulers Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İan Smeulers şuan Sandefjord Fotball takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

VV Smitshoek, Feyenoord (2006-2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.