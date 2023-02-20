Andreas Albertsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Albertsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Albertsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Albertsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Albertsen 5 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Andreas Brede Albertsen şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Albertsen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rispect Sports Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandefjord Fotball futbol takımında oynamaktadır. Sandefjord Fotball takımına 22 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Andreas Albertsen'nin Sandefjord Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Andreas Albertsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Albertsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Andreas Albertsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Albertsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Aralık 2020 yılında Sandefjord

16 Eylül 2021 yılında Halsen IF

22 Şubat 2022 yılında Sandefjord

17 Mart 2022 yılında Halsen IF

31 Aralık 2022 yılında Sandefjord

Andreas Albertsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Albertsen şuan Sandefjord Fotball takımında oynamakta ve 54 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andreas Albertsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nanset IF (-2017), Sandefjord Fotball (2018-2020)

Norveç U16 takımında 1 numaralı formasıyla 15 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U15 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.