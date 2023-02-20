Simon Amin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Amin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Amin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Amin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Amin 13 Kasım 1997 tarihinde Örebro şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Suriye,İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Simon Alexander Amin/ سيمون أمين şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Amin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Simon Amin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandefjord Fotball futbol takımında oynamaktadır. Sandefjord Fotball takımına 14 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Simon Amin'nin Sandefjord Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Simon Amin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/simonamiin/

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Simon Amin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simon Amin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Simon Amin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Amin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Karlslunds IF

1 Ocak 2018 yılında Örebro SK

21 Ocak 2021 yılında Trelleborg

14 Şubat 2023 yılında Sandefjord

Simon Amin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Amin şuan Sandefjord Fotball takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Simon Amin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IFK Hallsberg, Karlslunds IF HFK (-2014)

Suriye takımında 8 numaralı formasıyla 7 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Suriye U23 takımında 15 numaralı formasıyla 9 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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