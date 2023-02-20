Aleksander Nilsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksander Nilsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksander Nilsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksander Nilsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksander Nilsson 5 Eylül 2002 tarihinde Malmö şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Freddy Aleksander Damnjanovic Nilsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksander Nilsson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD Management yapmaktadır. Aleksander Nilsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandefjord Fotball futbol takımında oynamaktadır. Sandefjord Fotball takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Aleksander Nilsson'nin Sandefjord Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Aleksander Nilsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksander Nilsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksander Nilsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksander Nilsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Malmö U19

17 Haziran 2021 yılında Malmö FF

18 Ağustos 2021 yılında Jammerbugt FC

31 Aralık 2021 yılında Malmö FF

6 Mart 2022 yılında Sandefjord

31 Temmuz 2022 yılında Malmö FF

1 Ağustos 2022 yılında Sandefjord

Aleksander Nilsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksander Nilsson şuan Sandefjord Fotball takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aleksander Nilsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Malmö FF (2007-2021)

İsveç U17 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 14 numaralı formasıyla 18 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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