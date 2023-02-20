Alexander Ruud Tveter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Ruud Tveter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Ruud Tveter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Ruud Tveter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Ruud Tveter 7 Mart 1991 tarihinde Langhus şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Ruud Tveter Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MaratOn Sports yapmaktadır. Alexander Ruud Tveter, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandefjord Fotball futbol takımında oynamaktadır. Sandefjord Fotball takımına 10 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Alexander Ruud Tveter'nin Sandefjord Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexander Ruud Tveter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexander Ruud Tveter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexander Ruud Tveter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Ruud Tveter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Follo FK

1 Ocak 2011 yılında Fredrikstad

5 Nisan 2013 yılında Follo FK

16 Şubat 2016 yılında Halmstads BK

25 Ocak 2018 yılında Sarpsborg 08

19 Temmuz 2018 yılında Strømmen IF

31 Aralık 2018 yılında Sarpsborg 08

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

10 Mayıs 2021 yılında Sandefjord

Alexander Ruud Tveter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Ruud Tveter şuan Sandefjord Fotball takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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