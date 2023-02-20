Fredrik Tobias Berglie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fredrik Tobias Berglie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fredrik Tobias Berglie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fredrik Tobias Berglie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fredrik Tobias Berglie 28 Aralık 1996 tarihinde Halsen şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fredrik Tobias Berglie Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tempo Sports Group yapmaktadır. Fredrik Tobias Berglie, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandefjord Fotball futbol takımında oynamaktadır. Sandefjord Fotball takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fredrik Tobias Berglie'nin Sandefjord Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Fredrik Tobias Berglie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fredrik Tobias Berglie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fredrik Tobias Berglie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fredrik Tobias Berglie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2019 yılında Skeid

20 Ocak 2023 yılında Sandefjord

Fredrik Tobias Berglie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fredrik Tobias Berglie şuan Sandefjord Fotball takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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