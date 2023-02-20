Sander Moen Foss kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sander Moen Foss Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sander Moen Foss adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sander Moen Foss Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sander Moen Foss 31 Aralık 1998 tarihinde Barkåker şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sander Moen Foss Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TPSportManagement yapmaktadır. Sander Moen Foss, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandefjord Fotball futbol takımında oynamaktadır. Sandefjord Fotball takımına 11 Mart 2018 tarihinde katılmıştır. Sander Moen Foss'nin Sandefjord Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sander Moen Foss Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sander Moen Foss isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sander Moen Foss Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sander Moen Foss futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Sandefjord II

30 Temmuz 2016 yılında Tönsberg

31 Aralık 2017 yılında Sandefjord II

11 Mart 2018 yılında Sandefjord

Sander Moen Foss Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sander Moen Foss şuan Sandefjord Fotball takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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