Jakob Dunsby kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakob Dunsby Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakob Dunsby adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakob Dunsby Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakob Dunsby 13 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Jakob Maslø Dunsby şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakob Dunsby Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini goOn as yapmaktadır. Jakob Dunsby, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandefjord Fotball futbol takımında oynamaktadır. Sandefjord Fotball takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jakob Dunsby'nin Sandefjord Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jakob Dunsby Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakob Dunsby isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakob Dunsby Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakob Dunsby futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Mart 2019 yılında Sandefjord

24 Mart 2019 yılında Helsinki IFK

2 Eylül 2019 yılında Sandefjord

26 Şubat 2020 yılında Fram Larvik

5 Ekim 2020 yılında Egersund

31 Aralık 2020 yılında Fram Larvik

1 Şubat 2021 yılında Egersund

1 Şubat 2023 yılında Sandefjord

Jakob Dunsby Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakob Dunsby şuan Sandefjord Fotball takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jakob Dunsby Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nøtterøy, Sandefjord Fotball

Norveç U19 takımında 14 numaralı formasıyla 21 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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