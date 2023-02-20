Jesper Taaje kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesper Taaje Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jesper Taaje adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jesper Taaje Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jesper Taaje 25 Ekim 1997 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jesper Taaje Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remi Wulff yapmaktadır. Jesper Taaje, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandefjord Fotball futbol takımında oynamaktadır. Sandefjord Fotball takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jesper Taaje'nin Sandefjord Fotball ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jesper Taaje Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jesper Taaje isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jesper Taaje Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jesper Taaje futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağustos 2012 yılında Hallingdal FK

16 Ağustos 2016 yılında Kjelsas IL

3 Ekim 2020 yılında HamKam

19 Şubat 2021 yılında KFUM Oslo

24 Ocak 2022 yılında Sandefjord

Jesper Taaje Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jesper Taaje şuan Sandefjord Fotball takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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