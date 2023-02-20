Thomas Kinn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thomas Kinn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thomas Kinn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thomas Kinn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thomas Kinn 7 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thomas Kinn Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CSA yapmaktadır. Thomas Kinn, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mjøndalen IF futbol takımında oynamaktadır. Mjøndalen IF takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Thomas Kinn'nin Mjøndalen IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Thomas Kinn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thomas Kinn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thomas Kinn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thomas Kinn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Vard

8 Ocak 2022 yılında Mjøndalen

Thomas Kinn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thomas Kinn şuan Mjøndalen IF takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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