Ole Amund Sveen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ole Amund Sveen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ole Amund Sveen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ole Amund Sveen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ole Amund Sveen 5 Ocak 1990 tarihinde Gjøvik şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ole Amund Sveen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMA yapmaktadır. Ole Amund Sveen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mjøndalen IF futbol takımında oynamaktadır. Mjøndalen IF takımına 2 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Ole Amund Sveen'nin Mjøndalen IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ole Amund Sveen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ole Amund Sveen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ole Amund Sveen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ole Amund Sveen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Raufoss

1 Ocak 2012 yılında Strømsgodset

9 Ağustos 2013 yılında HamKam

31 Aralık 2013 yılında Strømsgodset

21 Mart 2014 yılında IL Hødd

1 Ocak 2016 yılında Sogndal IL

1 Ağustos 2019 yılında Bodø/Glimt

2 Ekim 2020 yılında Mjøndalen

Ole Amund Sveen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ole Amund Sveen şuan Mjøndalen IF takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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