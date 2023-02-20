Mathias Bringaker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mathias Bringaker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mathias Bringaker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mathias Bringaker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mathias Bringaker 30 Ocak 1997 tarihinde Jørpeland şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Mathias Idsøe Bringaker şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mathias Bringaker Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remi Wulff yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mjøndalen IF futbol takımında oynamaktadır. Mjøndalen IF takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mathias Bringaker'nin Mjøndalen IF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mathias Bringaker Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mathias Bringaker isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mathias Bringaker Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mathias Bringaker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında Viking FK Alt.

1 Ocak 2016 yılında Viking FK

29 Mart 2018 yılında IK Start

27 Ocak 2021 yılında Sandnes Ulf

31 Mart 2022 yılında Kongsvinger

25 Ocak 2023 yılında Mjøndalen

Mathias Bringaker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mathias Bringaker şuan Mjøndalen IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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