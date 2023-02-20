Kristian Stromland Lien kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristian Stromland Lien Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kristian Stromland Lien adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kristian Stromland Lien Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kristian Stromland Lien 30 Eylül 2001 tarihinde Flekkefjord şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Kristian Strømland Lien şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kristian Stromland Lien Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tempo Sports Group yapmaktadır. Kristian Stromland Lien, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mjøndalen IF futbol takımında oynamaktadır. Mjøndalen IF takımına 18 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Kristian Stromland Lien'nin Mjøndalen IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Kristian Stromland Lien Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kristian Stromland Lien isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kristian Stromland Lien Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kristian Stromland Lien futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Haziran 2018 yılında IK Start Alt.

1 Ocak 2019 yılında IK Start II

31 Temmuz 2020 yılında Flöy

31 Aralık 2020 yılında IK Start II

8 Şubat 2021 yılında Flöy

18 Ağustos 2022 yılında Mjøndalen

Kristian Stromland Lien Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kristian Stromland Lien şuan Mjøndalen IF takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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