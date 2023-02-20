Sander Bratvold kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sander Bratvold Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sander Bratvold adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sander Bratvold Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sander Bratvold 2 Şubat 2006 tarihinde Tyristrand şehrinde doğmuştur. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Sander Sverre Henriksen Bratvold şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sander Bratvold Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mjøndalen IF futbol takımında oynamaktadır. Mjøndalen IF takımına 4 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Sander Bratvold'nin Mjøndalen IF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sander Bratvold Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sander Bratvold isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sander Bratvold Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sander Bratvold futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Mart 2022 yılında Mjøndalen

Sander Bratvold Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sander Bratvold şuan Mjøndalen IF takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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