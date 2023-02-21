Aleks Chidomere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleks Chidomere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleks Chidomere adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleks Chidomere Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleks Chidomere 12 Ağustos 2002 tarihinde Kyiv şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Ukrayna,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Чідомере Алекс şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleks Chidomere Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Aleks Chidomere, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metalist Kharkiv futbol takımında oynamaktadır. Metalist Kharkiv takımına 15 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aleks Chidomere'nin Metalist Kharkiv ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aleks Chidomere Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleks Chidomere isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleks Chidomere Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleks Chidomere futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FK Obolon-2

1 Ocak 2021 yılında Obolon

15 Ocak 2022 yılında Metalist

Aleks Chidomere Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleks Chidomere şuan Metalist Kharkiv takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dynamo Kyiv (2015), Mal Korosten (2016), OK im. I.Piddubnogo Kyiv (2016-2017), Zmina-Obolon Kyiv (2017-2019)

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