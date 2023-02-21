Yuriy Romanyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuriy Romanyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuriy Romanyuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuriy Romanyuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuriy Romanyuk 6 Mayıs 1997 tarihinde Rudka-Kozynska, Volyn Oblast şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Романюк Юрій Іванович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuriy Romanyuk Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Topway yapmaktadır. Yuriy Romanyuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metalist Kharkiv futbol takımında oynamaktadır. Metalist Kharkiv takımına 20 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Yuriy Romanyuk'nin Metalist Kharkiv ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yuriy Romanyuk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yura_romanyuk97/

Yuriy Romanyuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuriy Romanyuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuriy Romanyuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuriy Romanyuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Volyn Lutsk

5 Şubat 2018 yılında Chornomorets

14 Ocak 2019 yılında SK Dnipro-1

19 Ocak 2020 yılında Rukh Lviv

19 Ekim 2020 yılında Agrobiznes V.

20 Ağustos 2021 yılında Metalist

Yuriy Romanyuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuriy Romanyuk şuan Metalist Kharkiv takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

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