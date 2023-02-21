Dmytro Korkishko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Korkishko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dmytro Korkishko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dmytro Korkishko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dmytro Korkishko 4 Mayıs 1990 tarihinde Cherkasy şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Коркішко Дмитро Юрійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dmytro Korkishko Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GG11 yapmaktadır. Dmytro Korkishko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metalist Kharkiv futbol takımında oynamaktadır. Metalist Kharkiv takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dmytro Korkishko'nin Metalist Kharkiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dmytro Korkishko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/karkixa/

Dmytro Korkishko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dmytro Korkishko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dmytro Korkishko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dmytro Korkishko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Dynamo 2 Kyiv

1 Ağustos 2009 yılında Dynamo Kyiv II

1 Mart 2010 yılında Arsenal Kyiv

30 Haziran 2010 yılında Dynamo Kyiv II

1 Ağustos 2010 yılında Dynamo 2 Kyiv

10 Şubat 2014 yılında FK Minsk

7 Ağustos 2014 yılında FK Poltava

29 Nisan 2015 yılında Kulüpsüz

14 Eylül 2015 yılında Chornomorets

1 Ağustos 2017 yılında Giresunspor

1 Temmuz 2018 yılında Hatayspor

15 Temmuz 2019 yılında SK Dnipro-1

1 Mart 2021 yılında Chornomorets

26 Ağustos 2021 yılında Aktobe

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

8 Temmuz 2022 yılında Metalist

Dmytro Korkishko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dmytro Korkishko şuan Metalist Kharkiv takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Dmytro Korkishko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U21 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 15 gol atmıştır.

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