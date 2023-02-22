Pathy Malumandsoko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pathy Malumandsoko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pathy Malumandsoko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pathy Malumandsoko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pathy Malumandsoko 11 Mayıs 2000 tarihinde Fontainebleau şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Fransa,Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pathy Malumandsoko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Capital Football Management yapmaktadır. Pathy Malumandsoko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Pontou futbol takımında oynamaktadır. Apollon Pontou takımına 22 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Pathy Malumandsoko'nin Apollon Pontou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pathy Malumandsoko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pathy Malumandsoko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pathy Malumandsoko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pathy Malumandsoko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında SM Caen B

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

22 Eylül 2021 yılında Apollon Pontou

Pathy Malumandsoko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pathy Malumandsoko şuan Apollon Pontou takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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