Yegor Demchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yegor Demchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yegor Demchenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yegor Demchenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yegor Demchenko 25 Temmuz 1997 tarihinde Stepnogirsk, Zaporizhya Oblast şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Демченко Єгор Васильович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yegor Demchenko Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Topway yapmaktadır. Yegor Demchenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metalist Kharkiv futbol takımında oynamaktadır. Metalist Kharkiv takımına 20 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Yegor Demchenko'nin Metalist Kharkiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yegor Demchenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yegor Demchenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Yegor Demchenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yegor Demchenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Metalurg Z.

25 Ocak 2016 yılında Zorya II

5 Nisan 2016 yılında Bukovyna

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Aralık 2016 yılında Olimpik Donetsk

4 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

11 Mart 2017 yılında Avangard K.

2 Temmuz 2019 yılında Kolos Kovalivka

3 Eylül 2019 yılında Avangard K.

20 Ağustos 2020 yılında FK Metal

Yegor Demchenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yegor Demchenko şuan Metalist Kharkiv takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.