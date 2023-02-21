Vladyslav Naumets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladyslav Naumets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladyslav Naumets adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladyslav Naumets Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladyslav Naumets 7 Mart 1999 tarihinde Zhytomir şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Наумець Владислав Олегович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladyslav Naumets Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OFA yapmaktadır. Vladyslav Naumets, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chornomorets Odessa futbol takımında oynamaktadır. Chornomorets Odessa takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Vladyslav Naumets'nin Chornomorets Odessa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vladyslav Naumets Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/naumets.10/

Vladyslav Naumets Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladyslav Naumets isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Vladyslav Naumets Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladyslav Naumets futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında Dynamo Kyiv U19

10 Eylül 2018 yılında PAS Giannina

20 Eylül 2021 yılında Kulüpsüz

15 Şubat 2022 yılında FK Minaj

1 Ağustos 2022 yılında Chornomorets

Vladyslav Naumets Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladyslav Naumets şuan Chornomorets Odessa takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dynamo Kiew

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.