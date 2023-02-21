Anderson Pico kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anderson Pico Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anderson Pico kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anderson Pico ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Anderson Pico kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anderson Pico Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anderson Pico kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anderson Pico Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anderson Pico adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anderson Pico Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anderson Pico 4 Kasım 1988 tarihinde Porto Alegre şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Anderson da Silveira Ribeiro şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anderson Pico Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Anderson Pico, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Metalist Kharkiv futbol takımında oynamaktadır. Metalist Kharkiv takımına 6 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Anderson Pico'nin Metalist Kharkiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anderson Pico Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anderson Pico isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Anderson Pico Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anderson Pico futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Grêmio

1 Mart 2009 yılında Figueirense FC

31 Aralık 2009 yılında Grêmio

1 Temmuz 2010 yılında Brasiliense FC

31 Aralık 2010 yılında Grêmio

1 Ocak 2011 yılında Juventude

30 Kasım 2011 yılında Grêmio

1 Ocak 2012 yılında EC São José

31 Mayıs 2012 yılında Grêmio

1 Nisan 2013 yılında Chapecoense

14 Eylül 2013 yılında Kulüpsüz

4 Aralık 2013 yılında Novo Hamburgo

1 Nisan 2014 yılında Kulüpsüz

5 Eylül 2014 yılında Flamengo

31 Ağustos 2015 yılında Dnipro

30 Haziran 2016 yılında Flamengo

18 Ağustos 2016 yılında Dnipro

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

20 Kasım 2017 yılında São Paulo

19 Temmuz 2018 yılında Kisvárda

21 Ocak 2020 yılında GE Juventus-SC

1 Mayıs 2020 yılında Kulüpsüz

23 Eylül 2020 yılında FK Metal

1 Mart 2021 yılında EC São José

1 Haziran 2021 yılında Cruzeiro-RS

6 Ekim 2022 yılında Metalist

Anderson Pico kimdir

Anderson Pico Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anderson Pico şuan Metalist Kharkiv takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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Anderson Pico nereli

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